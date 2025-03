Roche érige un centre d’innovation sur le campus de Harvard

Keystone-SDA

Le géant pharmaceutique Roche annonce l'ouverture d'un centre d'innovation, destiné également à sa filiale américaine Genentech, sur le campus dévolu à la recherche par les entreprises de l'université d'Harvard, à Allston, un quartier de Boston.

1 minute

(Keystone-ATS) Roche louera dans un premier temps l’équivalent de 2800 mètres carrés, pour rassembler l’expertise de spécialistes cardiovasculaires, en néphrologie et métabolisme, ainsi que des spécialistes en science des données et en intelligence artificielle, selon le communiqué paru vendredi.

Le bâlois ne détaille aucun montant, mais il prévoit « d’investir dans les prochaines années dans la recherche et développement », avec la présence de jusqu’à 500 employés.

Roche souligne être la première entreprise à s’installer sur ce campus de la prestigieuse université privée sise dans le Massachusetts et collaborer avec Harvard et d’autres acteurs de la région depuis longtemps.

Dans son communiqué, Roche affirme disposer de l’ensemble de la chaîne de valeur pharmaceutique et diagnostique aux Etats-Unis, avec quatre sites de Genentech couvrant la R&D, la production et la distribution de sa division pharma ainsi que sept sites consacrés à la R&D et la fabrication de Diagnostics. La multinationale assure compter plus de 25’000 employés, avoir investi 11 milliards de dollars aux Etats-Unis et vouloir continuer à y investir à l’avenir.