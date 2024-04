Séance et bain de foule des conseillers fédéraux à Aarau

3 minutes

(Keystone-ATS) Environ 300 personnes ont partagé l’apéritif avec les conseillers fédéraux, mercredi à Aarau, après la séance extra-muros du gouvernement. Le Conseil fédéral a siégé pour la 19e fois en dehors de Berne depuis 2010.

Bombardés de questions et de selfies, les sept ministres se sont mêlés à la foule dans le foyer du Musée d’art d’Argovie après avoir travaillé durant la matinée dans une salle du bâtiment du parlement argovien. Ils ont largement joué le jeu.

“Vous êtes zurichoise? Alors vous êtes une étrangère en Argovie!”, a lancé en plaisantant le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis à une jeune femme, en posant avec elle pour un selfie.

L’approche des conseillers fédéraux par les citoyens était souvent timide, avant que les langues ne se délient et que les sourires ne rayonnent. Certaines personnes avaient apporté un livre à faire dédicacer par un membre du gouvernement.

La bonne humeur de la présidente

“Je me réjouis de cet échange”, a déclaré la présidente de la Confédération Viola Amherd au début de l’apéro, avant d’enjoindre les citoyens présents à s’adresser sans gêne aux conseillers fédéraux. Vin argovien, amuse-bouches et gâteau aux carottes argovien n’ont pas manqué à l’appel pour agrémenter ce moment.

Dans un bref discours, la Valaisanne a plaisanté sur le fait que la séance du Conseil fédéral s’est terminée plus tôt que prévu, avant la fin de la séance du gouvernement argovien. “Nous nous soumettons à un casting et un test d’intelligence en tout début de législature”, a-t-elle lancé sous les rires et les applaudissements des personnes présentes.

Aarau, première capitale helvétique

Il s’agissait de la 19e séance extra-muros du Conseil fédéral et de sa première à Aarau. Depuis 2010, le gouvernement siège, une à deux fois par an, en dehors de Berne. Il entend ainsi “exprimer son grand attachement aux différentes régions de notre pays”, écrit la Chancellerie fédérale. Mercredi matin, l’exécutif a fait le déplacement en train.

Cette année, le choix de la présidente s’est porté sur le chef-lieu argovien, première capitale de la République helvétique en 1798, sous Napoléon, durant quelques mois. L’Argovie est une “place forte” sur le Plateau, a décrit Viola Amherd en début de matinée face aux médias. Il dispose d’une réelle force économique et est important également pour la production d’électricité en Suisse.

Viola Amherd face à la mort d’une recrue

Interrogée par les journalistes avant la séance, la ministre de la défense est aussi revenue sur la mort tragique d’une recrue de l’armée suisse, mortellement blessée à la tête, mardi à Bremgarten (AG) par un tir déclenché accidentellement dans un véhicule militaire. “C’est aussi un cas très grave pour moi personnellement”, a-t-elle souligné.

“Mes premières pensées sont allées naturellement aux camarades et à la famille” du jeune homme décédé, a dit Viola Amherd. “Ce type d’accidents est très, très grave pour l’entourage et pour les responsables de l’armée.”

“On essaie toujours d’améliorer les mesures de sécurité. Et malgré tout, quelque chose peut arriver”, a observé la ministre. Une enquête de la justice militaire est en cours sur la mort du jeune homme âgé de 22 ans.