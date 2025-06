Sika rachète le qatari Gulf Additive Factory

Keystone-SDA

Le chimiste de la construction Sika a annoncé vendredi l'acquisition, pour un montant non dévoilé, de son homologue qatari Gulf Additive Factory. La firme zougoise renforce ainsi sa présence dans ce pays du Golfe et dans la région.

(Keystone-ATS) Le marché de la construction au Qatar doit croître de plus de 4% par an jusqu’en 2028, porté par les investissements dans les secteur des énergies et de l’eau et des projets importants dans le transport, le tourisme et la production industrielle, a détaillé Sika vendredi dans un communiqué.