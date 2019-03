L'eau potable à portée de main: un «luxe» que deux milliards de personnes dans le monde ne peuvent se permettre. (© Keystone / Eq Images / Manu Friederich)

La consommation d'eau par habitant de la Suisse se situe juste au-dessus de la moyenne mondiale. Le problème est qu'une grande partie de l'empreinte hydrique helvétique se situe à l'étranger, en particulier dans les pays où l'eau est rare.

Environ quatre milliards de personnes, soit près des deux tiers de la population mondiale, sont touchées par la pénurie d'eau pendant au moins un mois par an. Et en 2015, trois personnes sur dix dans le monde n'avaient pas accès à l'eau potable.

Ces chiffres figurent dans un rapportLien externe des Nations Unies présenté mercredi à Genève à l'occasion de la Journée mondiale de l'eauLien externe (22 mars), qui explore cette année les symptômes de l'exclusion et étudie les moyens de surmonter les inégalités.

166 litres d'eau pour une tasse de café

La Suisse, également connue sous le nom de «Château d'eau de l’Europe», dispose d'abondantes ressources en eau. Néanmoins, elle n'est pas à l'abri des problèmes globaux liés à la gestion de l'eau.

Selon les données des Nations Unies, une personne en Suisse consomme en moyenne 4200 litres d'eau par jour. L'empreinte hydrique (ou empreinte eau) prend en compte à la fois l'utilisation directe de l'eau – par exemple pour cuisiner, laver et nettoyer – et l'utilisation indirecte, c'est-à-dire l'eau «virtuelle» nécessaire à la production de biens agricoles et industriels.

Dans le cas du café, par exemple, il faut 166 litres d'eau pour produire une tasse, explique Emmanuel Reynard, professeur de géographie et de durabilité à l'Université de Lausanne.

Le bien-être suisse aux dépends des ressources en eau d'autres pays

Bien que la consommation d'eau par habitant en Suisse soit conforme à la moyenne mondiale, l'analyse de l'empreinte hydrique du pays montre une particularité: une grande partie de l'eau consommée par les Suisses est en fait utilisée à l'étranger.

En effet, 82% de l'empreinte eau de la Suisse est imputable à l'importation de biens et services. A titre de comparaison, la part est de 20% pour les Etats-Unis et de 60% pour l'Italie, selon la Fondation Barilla Center for Food & Nutrition.

Le fait que le pourcentage pour la Suisse soit si élevé est «problématique», commente Sophie Nguyen Khoa Man, experte pour la sécurité et la gestion intégrée des ressources en eau de l'organisation de coopération au développement Helvetas. «La plupart des biens et services importés proviennent de pays en développement où les ressources en eau ne sont pas toujours accessibles en quantité et/ou qualité suffisantes pour répondre aux besoins du pays producteur.»

Un rapportLien externe du WWF, de la Direction de la coopération (DDC) et d'un certain nombre d'universités, publié en 2012, souligne également que «le bien-être de la Suisse est tributaire de l’eau provenant d’autres pays (...) souvent de régions du monde où l'eau est très rare». Il s'agit notamment de l'Éthiopie, du Soudan, du Kenya, de l'Inde, de l'Afghanistan et du Pakistan.

L’eau «invisible» à table Un menu végétarien réduit de moitié l'empreinte hydrique individuelle, affirme la Fondation Barilla Center For Food & Nutrition, qui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, attire l'attention sur l'eau «invisible» utilisée dans la production alimentaire. Par exemple, il faut 19’525 litres d'eau pour produire un kilo de viande bovine, 7’485 litres pour le porc, 4’805 litres pour la volaille. La quantité tombe à 1’710 litres pour un kilo de pâtes et 335 litres pour les légumes de saison. Fin de l'infobox

Réduire l'empreinte hydrique

Selon la spécialiste d'Helvetas, la Suisse peut jouer un rôle «décisif» dans la réduction de l'empreinte hydrique en soutenant les pays producteurs, notamment par des programmes de gestion durable de l'eau.

Parmi ceux-ci: l'adoption de méthodes qui réduisent la consommation d'eau dans la production de biens agricoles, la réduction de la pollution de l'eau au cours des processus industriels et la promotion de plates-formes de dialogue et d'échange pour une gestion plus efficace et équitable de l'eau.

Emmanuel Reynard, pour sa part, estime que la sensibilisation des consommateurs pourrait être accrue. Par exemple, avec des marques indiquant des produits à faible empreinte hydrique.



«Nous voulons de l’eau!» Benjamin Vargas, agriculteur à Tiquipaya (Cochabamba): «L’eau, c’est une question de vie ou de mort».Benjamin Vargas, agricoltore di Tiquipaya (Cochabamba): "Quella dell'acqua è una questione di vita o di morte".

Grâce à un nouveau système d’irrigation par aspersion, Benjamin Vargas dispose d’eau en suffisance. Maria Florentina Arevalo, paysanne de Cochabamba: «La sécheresse tue nos plantes. Nous voulons de l’eau!» Réservoir à Tiquipaya (Cochabamba). Le renforcement des berges de la rivière Rocha, à Cochabamba, devrait prévenir le risque d’inondations à la saison des pluies. Rester avec la famille à la campagne ou émigrer en ville? Pour les jeunes générations, le changement climatique pose des questions existentielles. La rivière Caine à la saison sèche. Pendant les pluies, l’eau peut inonder tout le fond de la vallée.

Le manque d’eau n’est pas le seul problème. Pour irriguer, les paysans de Cochabamba doivent utiliser l’eau polluée de la rivière Rocha. Pastora Vargas: «Nous ne connaissons pas les conséquences de l’eau polluée de la rivière sur nos cultures». Pour résister à la sécheresse, certaines communautés agricoles réintroduisent la culture du 'tumbo', un fruit qui se contente de peu d’eau. A l’Institut supérieur de technologie Charcas de Toro Toro (Potosi), on expérimente la culture de variétés végétales plus résistantes aux stress climatiques. Le gel et la rareté de l’eau ont compromis la récolte des paysans de Cochabamba. Les paysans boliviens ne pratiquent qu’une agriculture de subsistance. Grâce aux nouvelles techniques d’irrigation, Judith Gonzales a diversifié sa production en cultivant des fleurs. L’alpaga et le lama, qui sont parmi les principaux animaux d’élevage en Bolivie, se sont adaptés au rude climat des Andes.

Les paysans qui quittent les villages pauvres du haut plateau vont chercher de nouvelles opportunités à La Paz, la capitale (photo), ou dans la cité satellite d’El Alto. L’eau est une ressource toujours plus rare en Bolivie. La coopération suisse soutient les communautés rurales avec des stratégies d’adaptation au changement climatique. Des variétés végétales plus résistantes, des réservoirs et des abris contre les inondations contribuent à la résilience de la population andine. PLACEHOLDER

(traduction de l'italien: Katy Romy)

