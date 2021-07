Les victimes suisses des inondations en Allemagne peuvent demander une aide d'urgence

Des personnes se reposent après avoir nettoyé les débris des inondations à Bad Neuenahr-Ahrweiler, dans l'ouest de l'Allemagne, lundi. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved

Plusieurs milliers de citoyens suisses vivent dans les régions d'Allemagne durement touchées par les récentes inondations et tempêtes. Ceux qui ont subi des dommages concrets peuvent désormais accéder à un fonds de secours géré par l'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE) en Allemagne.

Ce contenu a été publié le 22 juillet 2021 - 15:27

Keystone-SDA/Reuters/ts

«Actuellement, 12’000 euros (environ 13’000 francs suisses) sont disponibles dans le fonds de secours», a déclaré Albert Küng, président de l'OSE en Allemagne, à SWI swissinfo.ch mercredi.

Il a expliqué que l'argent avait été collecté par le passé et qu'il était maintenant mis à la disposition des Suisses d'Allemagne «de manière simple».

Les personnes concernées doivent prendre contact avec la vice-présidente de l'organisation, Sonja LengningLien externe, d'ici à la mi-août, pour expliquer leur situation. L'OSE effectuera alors un virement de 300 euros directement sur le compte de la personne concernée.

Selon Albert Küng, les Suisses résidant au pays sont de plus en plus nombreux à vouloir faire des dons spécifiquement aux Suisses dans le besoin à l'étranger. «C'est bien sûr un signal formidable, et nous devenons maintenant actifs à cet égard», a-t-il déclaré.

L'organisation collecte les dons qui seront distribués aux Suisses dans le besoin par le biais du fonds de secours (voir encadré sur comment faire un don).

Comment faire un don Compte: ASO Deutschland Sujet: Unwetter Juli 2021 IBAN: DE09 4035 1060 0072 9039 17 BIC: WELADED1STF End of insertion

Fin 2020, 24'300 ressortissants suisses vivaient dans les Länder allemands de Hesse, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, les plus touchés par la catastrophe. Dans toute l'Allemagne, on dénombre 94'000 Suisses, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.

Pluies torrentielles

La semaine dernière, des pluies torrentielles ont frappé l'Allemagne, en premier lieu les États occidentaux de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat, balayant des parties entières de villes et de villages. Au cours du week-end, des orages ont également touché certaines parties de la Bavière et du Bade-Wurtemberg, dans le sud.

Au moins 170 personnes sont mortes dans la pire catastrophe naturelle qu'ait connue l'Allemagne depuis plus d'un demi-siècle, et des milliers d'autres sont portées disparues.

Le conseil des ministres allemand a adopté mercredi une aide fédérale immédiate de 200 millions d'euros (217 millions de francs). Cette somme s'ajoutera aux 200 millions d'euros que les 16 Länder, compétents en matière de protection civile, verseront pour réparer les bâtiments et les infrastructures endommagés dans les régions les plus meurtries par les crues, pour certaines privées d'eau potable et d'électricité.