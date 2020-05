L'épidémie de coronavirus et le confinement décrété pour l'endiguer ont "brisé dans son élan" la saison de ski 2019-2020. Ils l'ont amputé de 16% de sa fréquentation, a annoncé mardi Domaines Skiables de France (DSF).

La chambre professionnelle des opérateurs de domaines skiables dans les différents massifs français a produit un bilan provisoire de cette saison tronquée qui a diversement touché les massifs et les stations, par rapport à l'année précédente.

Les massifs de Haute-Savoie, de l'Isère-Drôme, des Alpes du Sud et des Pyrénées auront enregistré une fréquentation 10% au-dessous de la dernière saison, la Savoie -19%, le Jura -26%, le Massif central -45% et les Vosges -57%.

"Toutes les tailles de station souffrent de cette saison 2019/2020, mais les deux extrémités du spectre souffrent le plus et pour des raisons nettement différentes", note DSF dans un communiqué.

Les plus grandes stations "ont payé le plus lourd tribu à la fin de saison anticipée" avec l'annonce du confinement car "un mois et demi de saison restait normalement à courir après le 15 mars". Les plus petites stations, elles, "ont souvent souffert d'un manque de neige tout au long de la saison".

Au plan national, "la fréquentation des domaines skiables au 14 mars 2020 (veille de la fermeture de stations, ndlr) s'établissait à -2% par rapport à l'année précédente", note DSF.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram