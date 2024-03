Tirs de drones et missiles russes contre des centrales électriques ukrainiennees

(Keystone-ATS) Des drones et des missiles russes ont visé dans la nuit de jeudi à vendredi des centrales électriques dans le centre-est de l’Ukraine, a annoncé vendredi le ministre ukrainien de l’Énergie. Varsovie fait état d’une surveillance renforcée de l’espace aérien polonais.

Une alerte aérienne a été déclenchée dans la nuit de jeudi à vendredi à travers toute l’Ukraine. Cette “attaque massive” a ciblé, en particulier des sites de production d’énergie dans les régions de Dnipropetrovsk, Poltava, et Cherkasy, a déclaré le ministre de l’Énergie Guerman Galouchtchenko.

Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk a indiqué de son côté dans un communiqué que “cette nuit, les forces de défense aérienne ont abattu dix drones au-dessus de la région – dans les districts de Pavlograd, Kryvyï Rig, Dnipro, Kamiansky. Quatre missiles ont été détruits au-dessus de Dnipro”.

Plusieurs blessés

“Plusieurs installations énergétiques ont été endommagées (…) Un homme a été blessé sur l’une d’entre elles”, a ajouté Sergiy Lysak.

A Kamianske, une coopérative agricole a été touchée et cinq personnes ont été blessées -une enfant de 5 ans et deux femmes âgées de 19 et 47 ans, qui n’ont pas nécessité d’hospitalisation, et deux hommes de 36 et 47 ans, qui se trouvent dans un état grave.

Varsovie surveille son espace aérien

Les forces armées polonaises ont indiqué que des avions militaires de leur pays ont décollé pour surveiller l’espace aérien polonais en raison de missiles russes dans l’ouest de l’Ukraine.

“Cette nuit, on a observé une intense activité aérienne à longue portée de la part de la Fédération de Russie, liée à des frappes de missiles contre des cibles sur le territoire ukrainien”, indique le commandement de l’armée polonaise dans un communiqué.

“Toutes les procédures nécessaires à la protection de l’espace aérien polonais ont été prises”, et les forces polonaises “surveillent la situation de manière continue”, ajoute le communiqué.

Varsovie avait indiqué dimanche qu’un missile de croisière russe tiré vers des villes de l’ouest de l’Ukraine avait pénétré l’espace aérien polonais pendant 39 secondes.