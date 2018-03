Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

2 mai 2014

Un automobiliste alcoolisé et sous l'influence de drogue a été "flashé" jeudi soir à une vitesse de 216 km/h sur l'autoroute A1 entre Zurich et Baden, dans le canton d'Argovie, au lieu des 120 km/h autorisés. La police argovienne a interpellé le jeune chauffard de 21 ans et saisi sa voiture.

La vitesse du véhicule a été mesurée par un radar mobile. Le policier en charge a alors alerté ses collègues. Une patrouille a ensuite intercepté l'automobiliste, un Portugais domicilié en Argovie. L'éthylotest et le test de stupéfiants se sont avérés positifs, a dit jeudi la police argovienne.

Le Ministère public argovien a ouvert une enquête pénale contre le chauffard. Le jeune homme a par ailleurs été placé en détention dans le cadre d'autres enquêtes en cours.

