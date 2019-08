Atterrissage réussi pour "La Chute du Président": ce film d'action s'est hissé sur la première marche du podium du box-office nord-américain pour son premier weekend dans les salles obscures, selon les estimations de la société spécialisée Exhibitor Relations.

Le long-métrage de Ric Roman Waugh a amassé 21,25 millions de dollars en trois jours, selon les estimations publiées dimanche. Il a ainsi détrôné les mauvais garçons de "Good Boys".

"Angel has Fallen", en VO, est l'histoire de Mike Banning, interprété par Gerard Butler, un garde du corps du président américain, qui se retrouve accusé d'être le cerveau d'une tentative d'assassinat de son patron, joué par Morgan Freeman. Le héros doit alors échapper aux autorités lancées à sa poursuite tout en trouvant les véritables responsables de ce complot.

C'est la troisième fois que Gerard Butler se glisse dans la peau de Mike Banning, après "La Chute de la Maison Blanche" (2013), et "La Chute de Londres" (2016).

Péripéties d'un trio de garçons

"Good Boys" chute, lui, à la deuxième place du classement, avec 11 millions de dollars récoltés ce week-end, dix jours après sa sortie. Vingt ans après "American Pie", dont il réchauffe les codes, ce film suit les péripéties d'un trio de garçons d'une douzaine d'années tentant laborieusement de s'éveiller à la sexualité.

A la troisième place figure "Overcomer", réalisé par Alex Kendrick, qui tient aussi le premier rôle. Le film obtient, pour son premier week-end d'exploitation, 8,2 millions de dollars. Quand un entraîneur de basket-ball d'un lycée américain devient coach de cross-country et son unique athlète est une jeune fille qui souffre d'asthme, le challenge est colossal et le film plein de bons sentiments.

Le "Roi Lion" de Disney, qui a engrangé 8,15 millions, disparaît du podium. Le géant américain peut toutefois se réjouir de voir son film dépasser le demi-milliard de dollars de recettes en Amérique du Nord, en six semaines.

Le dernier opus de la franchise "Fast & Furious", prisée des amateurs de voitures de course et de gros muscles, se retrouve cinquième. "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" a gagné 8,14 millions de dollars en trois jours et 147,7 millions depuis sa sortie il y a quatre semaines.

