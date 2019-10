Le Musée d'histoire de Bâle présente une exposition exceptionnelle à l'occasion des célébrations du 1000e anniversaire de la cathédrale. On peut notamment y admirer un devant d'autel en or qui revient dans la cité rhénane pour la première fois depuis 60 ans.

L'empereur Henri II avait offert cet antependium à l'occasion de la consécration de la cathédrale à l'automne 1019. Ce devant d'autel fait partie des collections du Musée de Cluny qui l'a acquis en 1854. Il n'a plus été exposé à Bâle depuis 60 ans.

Le Musée d'histoire avait déjà tenté de faire revenir cet antependium à Bâle pour une exposition en 2001. Le musée parisien avait alors refusé.

Escorte policière

Des travaux de restauration étant actuellement en cours, le devant d'autel ne peut pas être exposé et le Musée de Cluny a donc accepté de le prêter. L'objet a fait le voyage de Paris à Bâle sous escorte policière, a indiqué jeudi le Musée d'histoire de Bâle.

"Or et gloire", visible de vendredi jusqu'au 19 janvier, présente une "riche sélection" d'objets provenant de collections privées et publiques d'Europe et des Etats-Unis. On peut y voir des pièces d'orfèvrerie médiévale, des textiles, des enluminures et sculptures sur ivoire et des trouvailles archéologiques de la région bâloise.

L'exposition illustre aussi le mode de vie autour de l'an mille et les relations entre Bâle et le royaume de Bourgogne. On y rappelle également les liens entre Henri II et l'Eglise, ainsi que le culte de cet empereur et de son épouse Cunégonde, tous deux canonisés.

Neuer Inhalt Horizontal Line