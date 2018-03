Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

13 février 2018

"C'est parfait, incroyable!": Marcel Hirscher savoure sa première médaille d'or olympique, le seul titre majeur qui lui manquait.

Un sacre acquis mardi dans un combiné qu'il ne pensait pourtant "pas gagner". "Tout le monde me disait: +Belle carrière, mais il manque une médaille d'or olympique+. C'est parfait, incroyable", a réagi l'Autrichien de 28 ans, détenteur du gros globe de cristal depuis 2012, vainqueur de 55 étapes de la Coupe du monde mais jamais sacré aux JO avant sa victoire sur la piste de Jeongseon. "Si je pense que ma carrière était parfaite sans titre aux Jeux... cette question stupide n'existera plus! Maintenant, on ne reparlera plus de ça!", a-t-il poursuivi.

Le meilleur skieur de sa génération a devancé les Français Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet, qu'il estimait pourtant être les favoris avant le départ. "En Autriche, tout le monde attendait ça, que je gagne l'or au moins une fois", a-t-il expliqué. "Je suis super, super heureux, je ne pensais pas gagner sur le combiné", a-t-il souligné. "J'ai fait une super descente, peut-être la meilleure descente de ma carrière", a dit Hirscher, qui avait terminé 12e de la première manche, avant d'aller chercher l'or grâce à un slalom parfait.

"Je ne rentre pas chez moi demain, mais si je pouvais, je le ferais parce que j'ai déjà atteint mon grand objectif", a-t-il conclu. Rester en Corée pourrait s'avérer payant pour lui: Marcel Hirscher est le grand favori pour le géant prévu dimanche et le slalom le jeudi 22.

