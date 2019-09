Le controversé Christian Coleman sera bien difficile à battre dans la finale du 100 m des Mondiaux de Doha, prévue ce soir à 21h15 (heure suisse).

L'Américain, qui a échappé à une suspension pour avoir manqué trois contrôles anti-dopage en l'espace d'un an grâce à un tour de passe-passe de ses avocats, a signé - et de loin - le meilleur temps des demi-finales en 9''88. Il est le seul des huit finalistes à être passé sous les 10''. Et le recordman du monde de 60 m en salle s'est permis de couper son effort à quelque 30 mètres de la ligne...

Les autres favoris seront tous présents en finale. Mais le Sud-Africain Akani Simbine (10''01 en demi-finale), le Britannique Zharnel Hughes (10''05), le Canadien Andre De Grasse (10''07), le Jamaïcain Yohan Blake (10''09) et le tenant du titre Justin Gatlin (10''09) devront probablement se contenter de lutter pour l'argent et le bronze. L'étonnant Italien Filippo Tortu (10''11) aura quant à lui bien du mal à exister dans cette finale.

