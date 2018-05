Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

21 mai 2018 - 17:38

La circulation au tunnel du Gothard était relativement fluide pour un lundi de Pentecôte. Alors que les embouteillages records de samedi laissaient présager de longues files d'attente au retour, le TCS n'a pour l'heure mesuré que jusqu'à 5 km de bouchon vers 16h00.

Et la tendance est plutôt à la baise: à 17h30, la file n'était plus longue que de 4 km, soit moins d'une heure d'attente, selon le Touring Club Suisse (TCS). Le trafic routier est aussi embouteillé sur plusieurs tronçons entre Erstfeld (UR) et Göschenen (UR).

La raison pourrait être les vacances en Allemagne. Beaucoup de ceux qui sont partis au-delà des Alpes samedi y sont restés.

Ces seuls 4 km sont d'autant plus étonnant que le tunnel du San Bernardino sur l'autoroute A13 est fermé depuis vendredi après-midi à la suite de l'incendie d'un car de tourisme. D'après la centrale d'informations routières Viasuisse, le tube devait rester fermé jusqu'à jeudi au moins. La galerie doit être refroidie et l'infrastructure contrôlée.

