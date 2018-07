Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 juillet 2018 16:33 07. juillet 2018 - 16:33

Lewis Hamilton a réussi à Silverstone la 76e pole-position de sa carrière. Le Britannique sur Mercedes a devancé Sebastian Vettel sur Ferrari lors de la qualification pour le GP de Grande-Bretagne.

Il s'agit de la sixième pole pour Hamilton à Silverstone, la quatrième de suite. En deuxième ligne, Kimi Räikkönen sur Ferrari côtoiera Valterri Bottas sur Mercedes.

Le Franco-Suisse Grosjean (Haas) partira 7e aux côtés de son coéquipier Magnussen, derrière les deux Red Bull.

Comme il y a deux semaines au Castellet, Charles Leclerc a réussi le saut en Q3 et s'est classé au neuvième rang au volant de son Alfa Romeo Sauber. Son coéquipier Marcus Ericsson a passé la première partie de la qualification et prendra le départ de la course dimanche à 15.10 de la 15e position sur la grille.

La première partie des qualifications a été interrompue par un drapeau rouge après quelques minutes seulement suite à une sortie de piste du Canadien Lance Stroll (Williams), qui n'a pas pu inscrire de temps.

Son coéquipier russe Sergey Sirotkin l'a imité un peu plus tard, avant lui de repartir en piste, illustrant une fois de plus les difficultés actuelles de Williams, à domicile qui plus est.

Silverstone (GBR). Grand Prix de Grande-Bretatne. La grille de départ: 1 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1'25''892 (246,910 km/h). 2 Sebastian Vettel (GER), Ferrari, à 0''044. 3 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, à 0''098. 4 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, à 0''325. 5 Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, à 0''710. 6 Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, à 1''207. 7 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, à 1''352. 8 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, à 1''563. 9 Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, à 1''987. 10 Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercedes, à 2''302. Eliminés après la 2e partie de la qualification: 11 Nico Hülkenberg (GER), Renault. 12 Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes. 13 Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault. 14 Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda. 15 Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari. Eliminés après la 1re partie de la qualification: 16 Carlos Sainz (ESP), Renault. 17 Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Renault. 18 Sergeï Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes. 19 Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes. 19 pilotes en lice, 19 classés. Non-partant: Brendon Hartley (NZL), Toro Rosso-Honda (accident lors des 3es essais libres; départ des stands).

