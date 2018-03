Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 mars 2018 08:24 02. mars 2018 - 08:24

Dominic Thiem sèche toujours devant Juan Martin Del Potro.

L'Autrichien (ATP 6) s'est incliné 6-2 7-5 (9/7) face à l'Argentin en quart de finale du tournoi d'Acapulco, subissant son quatrième revers en autant de duels.

Thiem a mis bien trop de temps à entrer dans la partie, étant complètement dominé dans la première manche. L'Autrichien a cru être revenu aux affaires en ravissant le service du no 9 mondial pour mener... 6-5 dans le second set. C'était sans compter sur le sursaut de Del Potro, qui est parvenu à effacer son break puis à remporter le jeu décisif dans la foulée, non sans avoir écarté une balle de set !

Si Del Potro, tant qu'il est en course, est toujours un candidat au titre, c'est Alexander Zverev (ATP 5) qui est désormais le joueur le mieux classé du tableau. L'Allemand a dominé 6-4 6-1 l'Américain Ryan Harrison. Zverev passer donc un véritable test en demi-finale face à Del Potro, qui l'avait battu en 2017 à Shanghai lors de leur seule précédente rencontre.

L'autre demi-finale opposera le géant sud-africain Kevin Anderson à l'Américain Jared Donaldson.

