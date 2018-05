Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Un car scolaire a heurté jeudi un camion-poubelle et s'est renversé sur une autoroute du New Jersey, aux Etats-Unis, faisant deux morts et une quarantaine de blessés, ont indiqué les autorités. L'accident a eu lieu vers 10h30 sur l'autoroute près de Mount Olive.

Parti de la ville de Paramus, à quelque 80 kilomètres de là, le bus transportait 45 personnes, 38 enfants qui partaient en excursion dans le cadre de leur cours de sciences, accompagnés de sept adultes, selon les autorités.

Il a heurté un camion avant de se renverser. Des photographies diffusées sur les réseaux sociaux montraient le car couché près de la glissière de l'autoroute, l'avant complètement défoncé et la carrosserie détachée du châssis.

Les autorités ont confirmé qu'un élève et un enseignant étaient décédés. Tous les autres passagers du car ont été blessés, certains grièvement, ainsi que le chauffeur du camion, a précisé le gouverneur de l'Etat du New Jersey, Phil Murphy, qui s'est rendu sur les lieux.

On ignore pour l'instant les causes de l'accident. Une enquête a été ouverte. Les autorités scolaires locales ont indiqué que toutes les excursions seraient annulées jusqu'à la fin de l'année.

