Le festival Moon&Stars de Locarno a attiré un nombre record de visiteurs. Quelque 60'000 mélomanes se sont rendus sur la Piazza Grande de la cité tessinoise pour y écouter une vingtaine de concerts. Eros Ramazzotti ou encore Christina Aguilera ont mis le feu.

Au total, plus de 130'000 curieux ont participé à l'événement, qui s'est déroulé du 11 au 21 juillet, un record, écrivent les organisateurs dans un communiqué publié dimanche soir. La Food & Music Street, situé entre le Lac Majeur et la grande place de la cité tessinoise, est pour beaucoup dans ces résultats, s'enthousiasment-ils.

Cet espace qui réunit plus de vingt-cinq Food-Trucks et bars avait pour la troisième année consécutive sa propre scène, la Piazza Piccola, sur laquelle se sont produits quarante-cinq artistes dont de nombreux tessinois et suisses. Ces performances étaient proposées gratuitement aux visiteurs, rappelle le texte.

Selon les organisateurs, le contenu "du plus beau festival de Suisse" publié sur les médias sociaux a touché plus de 3,5 millions d'usagers.

Pour la première fois, le festival avait également mis en place le système des verres consignés. Ce qui a permis d'éviter environ deux tonnes de déchets, soulignent les organisateurs.

Neuer Inhalt Horizontal Line