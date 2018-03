Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 août 2010 10:51 02. août 2010 - 10:51

Johannesburg - Un incendie a fait au moins 18 morts et trois blessés dans une maison de retraite de Johannesburg, ont déclaré les secours sud-africains. Plus de 80 personnes ont pu échapper aux flammes.

"Dix-huit personnes sont mortes et 84 ont été sauvées. Le bâtiment a été envahi par les flammes et le personnel s'est immédiatement mobilisé pour secourir les personnes âgées dans le bâtiment en flammes", a dit le porte-parole des urgences Chris Botha.

Des dizaines de pensionnaires, victimes des inhalations, ont été soignées sur place. "Deux personnes sont sérieusement blessées. Une autre a été brûlée à 40%", a précisé M. Botha. Les églises les plus proches ont accueilli certains pensionnaires, laissés sans-abri.

Les personnes âgées secourus avaient l'air frêle et troublé, attendant de l'aide dans leur fauteuil roulant, selon une radio locale. Un garde de sécurité a avoué son impuissance face à cet incendie. "J'en ai peut-être sauvé huit ou neuf mais certains étaient trop gros pour que je les transporte", a-t-il déclaré.

Neuer Inhalt Horizontal Line