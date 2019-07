Alan Roura est parti à l'assaut de l'Atlantique nord. Le marin genevois s'est élancé à 20h00 de New York pour tenter de battre le record de la traversée en monocoque.

Roura, à bord de son bateau de la classe Imoca, a coupé la ligne de départ virtuelle du phare d'Ambrose et cherchera à franchir celle, 2800 milles nautiques (5333 kilomètres) plus à l'Est, symbolisée par le cap Lizard, dans les Cournouailles (GBR).

C'est le Français Marc Guillemot qui détient le record depuis 2013. Il est de 8 jours, 5 heures, 20 minutes et 20 secondes.

Neuer Inhalt Horizontal Line