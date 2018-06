Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 juin 2018 15:48 01. juin 2018 - 15:48

Alexander Zverev a eu très chaud au 3e tour à Roland-Garros. Le no 3 mondial a dû sauver une balle de match avant d'écarter le Bosnien Damir Dzumhur (ATP 29), 6-2 3-6 4-6 7-6 (7/3) 7-5.

Déjà vainqueur sur le fil au tour précédent, avec un autre succès en cinq manches contre le Serbe Dusan Lajovic, l'Allemand s'est imposé vendredi après 3h54 d'un combat riche en rebondissements.

Dzumhur a servi pour le gain de la partie à 5-4 dans la quatrième manche, puis bénéficié d'une balle de match à 5-4 sur l'engagement de Zverev dans le set décisif. Mais l'Allemand s'en est à chaque fois sorti.

Le récent lauréat des tournois de Munich et de Madrid affrontera en 8e de finale le no 1 français Lucas Pouille (ATP 16) ou le Russe Karen Khachanov (ATP 38).

Cette partie a aussi été marquée par les malheurs d'un ramasseur de balles, percuté involontairement par Dzumhur. Voulant récupérer lui-même une balle partie dans les airs, le Bosnien s'est avancé sans voir que le ramasseur avait la même intention. Les deux se sont percutés, le jeune garçon heurtant l'épaule droite de Dzumhur. Sonné, le ramasseur est alors resté quelques secondes sur la terre battue parisienne, avant d'être réconforté par le Bosnien, qui l'a pris dans ses bras en s'excusant platement.

Avant de sortir du court, le ramasseur a levé le pouce gauche pour faire signe que tout allait bien, avant de recevoir une bise sur la joue gauche de Dzumhur.

Si Alexander Zverev a passé l'écueil du 3e tour, cela n'a pas été le cas de Grigor Dimitrov (ATP 5). Le Bulgare, peu en réussite à Paris sur la terre battue, s'est incliné face à l'Espagnol Fernando Verdasco (ATP 35), 7-6 (7/4) 6-2 6-4.

Dimitrov n'est jamais allé plus loin que le 3e tour de Roland-Garros (2013, 2017 et 2018), et a subi quatre éliminations d'entrée en sept participations.

Neuer Inhalt Horizontal Line