Ce contenu a été publié le 15 mai 2018 13:24 15. mai 2018 - 13:24

Le contrat de Joachim Löw a été prolongé jusqu'en 2022, a annoncé mardi le président de la Fédération allemande (DFB) Reinhard Grindel.

En poste depuis 2006, le sélectionneur allemand doit ainsi mener la Mannschaft jusqu'au Mondial au Qatar.

Löw avait succédé à Jürgen Klinsmann au sortir de la Coupe du monde 2006. Sous sa férule, l'Allemagne a remporté la Coupe du monde 2014 et a atteint la finale de l'Euro 2008 ainsi que les demi-finales du Mondial 2010 et des Euros 2012 et 2016.

