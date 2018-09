Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

22 septembre 2018 - 10:06

La Suisse avait une immense opportunité de décrocher l'or aux Jeux équestres mondiaux à Tryon. Mais deux performances épouvantables n'ont offert que le chocolat aux cavaliers helvétiques.

"Nous sommes tous dévastés, avoue le chef d'équipe Andy Kistler. On peut parler d'un accident industriel, d'une catastophe sportive." Deux barres et un résultat tracé auraient permis à la Suisse d'écrire l'histoire et d'empocher l'or puisqu'elle menait le bal après deux journées de compétition.

Mais Daimler et Werner Muff ont écopé de 13 points de pénalité avant que Janika Sprunger et Bacardi ne saborde les chances helvétiques avec deux refus d'obstacles.

"Nous avions tout en mains pour pouvoir jouer sur nos aptitudes, poursuit Kistler. La porte ne pouvait pas être plus ouverte que ça. Ce qui est certain c'est qu'on ne peut pas oublier un jour pareil dans une vie de sportif." La qualification pour les Jeux de Tokyo n'efface pas la déception.

Kistler a défendu les cavaliers avant de faire son autocritique. A posteriori, il ne lancerait plus Werner Muff en premier. Lors de la chasse, Janika Sprunger avait parfaitement ouvert les feux, enlevant de la pression aux autres membres de l'équipe. Daimler n'a jamais été très à l'aise sur ce parcours, notamment les combinaisons, et son résultat n'autorisait plus de droits à l'erreur pour ses coéquipiers.

Pas question en revanche de remettre en cause la sélection de Muff. Le Lucernois a pris la place de Paul Estermann et Arthur Gustavo da Silva a tenu le rôle de remplaçant. "Nous avions l'une des variantes les plus prometteuses sportivement parlant", soupire Kistler.

