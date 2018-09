Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L’Union internationale de préhistoire a décerné au musée cantonal d’archéologie de Neuchâtel la Médaille de la médiation archéologique. Cette distinction honore l’engagement du Laténium pour la popularisation de l’archéologie et la valorisation du patrimoine.

La Médaille de la médiation en archéologie a été remise officiellement au directeur du musée, Marc-Antoine Kaeser, lors d'une petite cérémonie organisée mercredi à Paris par l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques (UISPP), indique la Chancellerie neuchâteloise.

"Notre choix s'est fondé sur la valeur et le caractère innovant des actions de médiation conduites par le Laténium: ses expositions, ses manifestations publiques et plus généralement, son engagement dans la Cité. Nous saluons en particulier les efforts de ce musée pour un échange réflexif entre passé et présent", a déclaré François Djindjian, président de l'UISPP, cité dans le communiqué.

Dans cet esprit, l'UISPP a remis deux exemplaires de la médaille ; l’une destinée au professeur Michel Egloff, fondateur et concepteur du musée, et l’autre, au professeur Marc-Antoine Kaeser qui assure depuis plus de dix ans la direction et le rayonnement international du Laténium, situé à Hauterive (NE).

Rayonnement mondial

Le Laténium cumule les distinctions internationales. Déjà lauréat du Prix du musée du Conseil de l'Europe, le musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel est désormais honoré au plan mondial.

L'État de Neuchâtel se félicite de cette nouvelle distinction qui récompense la collaboration fructueuse entre protection du patrimoine et mise en valeur publique au sein des instances cantonales. "Il souligne également les partenariats judicieux que le plus grand musée archéologique de Suisse entretient avec l'Université de Neuchâtel", peut- on lire dans le communiqué.

