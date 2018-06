Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 juin 2018 13:58 07. juin 2018 - 13:58

Arnaud Psarofaghis aura 30 ans en septembre mais s'élancera samedi dans son 17e Bol d'Or, qu'il a déjà remporté 3 fois. Le Genevois d'Alinghi évoque à l'ats LA course mythique de la voile lémanique.

Arnaud Psarofaghis, comment se sent-on alors qu'approche le Bol d'Or?

"On est toujours un peu pendu car il s'agit d'un moment important de la saison. Mais c'est une course qu'il faut aborder calmement. Il faut commencer fort mais rester calme et patient. Maintenir au maximum le contact avec les autres et saisir la bonne opportunité."

Et qui est, sur le bateau, le chef en saisie de bonne opportunité?

"C'est une décision qui se prend en équipe. On essaie d'atteindre une majorité d'avis favorables avant de choisir une option. Mais on est aussi toujours à l'écoute d'une bonne idée."

En quoi le jeune Arnaud, qui a fait ses débuts sur la course en 2000, diffère-t-il de l'Arnaud actuel?

"En 2000, je faisais les sandwiches et dormais la nuit pendant que mon oncle barrait. Là, je ne fais plus les sandwiches et je ne dors plus..."

Vous rendiez-vous compte, à l'époque, de ce à quoi vous vous attaquiez?

"Oui, mais c'est en faisant le Bol d'Or qu'on se rend compte que le lac est grand. On voit les Voirons et on se dit: 'Tiens, c'est bon, c'est le Salève.' Sauf que nous, l'arrivée est encore plus loin."

A quelles conditions vous attendez-vous ce week-end?

"Il faudra être patient (réd: on annonce une faible brise), les conditions seront difficiles dans le Haut-Lac. L'équipe qui sortira avec un vent frais lors des transitions fera la différence. Nous allons nous entraîner encore cet après-midi (réd: jeudi) pour tester quelques trucs en secret."

Neuer Inhalt Horizontal Line