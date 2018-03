Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le Conseil communal d'Avenches (VD) a largement accepté jeudi une enveloppe de plus de 840'000 francs destinée à soutenir ses trois grands festivals. Ce montant, alloué pour trois ans, doit permettre à Rock Oz'Arènes, Avenches Tattoo et Avenches Opéra de respirer.

"Le préavis a été accepté tel quel par les trois quarts du conseil", se réjouit vendredi Laure Ryser, municipale en charge de la culture, du tourisme et de la sécurité, contactée par l'ats. La PLR y voit "l’attachement des Avenchois envers leurs festivals et une volonté de les soutenir dans un meilleur cadre".

Le préavis rappelle que les finances des festivals se sont "profondément fragilisées" et que deux manifestations sur trois sont en situation précaire. Si les autorités leur donnent déjà des coups de pouce, la commune souhaite développer une vision globale et sortir "du coup par coup".

Trois axes

Le plan accepté jeudi soir par le législatif alloue 258'000 francs aux trois manifestations pour cette année, 279'000 francs pour l'an prochain et 304'000 francs pour 2020. Outre le soutien financier, il vise aussi deux buts: améliorer la relation entre les festivals et les autorités ainsi que la population. Et rendre l'impact organisationnel de ces événements "plus acceptable, voire agréable" pour les Avenchois.

