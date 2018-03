Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Baume & Mercier formalise des commandes au SIHH et va ouvrir une boutique en partenariat dans les prochaines semaines au Qatar (archives).

Baume & Mercier a obtenu en 2017 des "résultats encourageants" en se renforçant sur le segment cadeaux et les montres sports. La maison horlogère genevoise va ouvrir en février une boutique en partenariat au Qatar, alors qu'elle lancera son propre calibre à l'automne.

Des marchés comme la Chine ou la Corée du Sud "sont en reprise", affirme dans un entretien accordé jeudi à l'ats le patron Alain Zimmermann dans le cadre du Salon international de la haute horlogerie (SIHH) à Genève. Pour 2018, il souhaite vouloir atteindre de "manière pertinente" les acheteurs,

Avec des montres entre 1500 et 2500 francs, "nous sommes une marque d'initiation, celle de la première fois" pour un certain nombre de clients, ajoute M. Zimmermann. Dans une branche qui demande de la réactivité face à la volatilité, Baume & Mercier, propriété du groupe de luxe genevois Richemont, a baissé ces dernières années son prix moyen et a augmenté ses volumes.

Contrairement aux marques qui doivent afficher leur visibilité par des boutiques propres, cette maison peut se contenter d'un réseau de distribution en partenariat avec des détaillants, précise M. Zimmermann. Présente notamment en France, au Moyen-Orient ou en Chine, elle va ouvrir dans les prochaines semaines un nouveau site au Qatar.

Commandes au SIHH

Le directeur général ne souhaite pas exclure le scénario d'une boutique propre. Mais celui-ci n'est "pas obligatoire" et ne fait pas partie des plans, selon lui. Baume & Mercier s'appuie aussi sur un taux de progression "important" sur les plateformes de commerce en ligne. Notamment sur ses marchés traditionnels en Europe et aux Etats-Unis. Le dispositif va encore être augmenté mais ne "remplacera" pas les réseaux de distribution physiques.

Toujours en terme de technologies, la marque utilise depuis longtemps des innovations comme l'impression 3D pour ses prototypes. En revanche, pour le produit fini, "ce n'est pas une solution qui a été retenue", dit M. Zimmermann. Difficile de l'appliquer aux volumes fabriqués par l'entreprise aux 210 collaborateurs, chiffre qui devrait rester "assez stable".

L'année 2018 sera surtout celle de la Baumatic, le premier calibre fabriqué directement par la marque, prévue pour l'automne. Cinq modèles seront dotés de ce mouvement. "Nous ne le faisons pas uniquement pour dire que nous avons notre propre calibre. Mais pour offrir une plateforme de solutions pour le client", insiste le directeur général.

Une innovation qui devrait être adaptée notamment à la Chine. Baume & Mercier a présenté aussi au SIHH trois montres liées à son récent partenariat avec un fabricant de motos américain. Le salon est l'occasion pour la marque d'obtenir directement quelques commandes, souligne M. Zimmermann. Et de se dire "excité" par la journée ouverte au public vendredi qui lui permet un dialogue direct avec de nouvelles personnes.

