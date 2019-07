Les Suisses Nico Beeler et Marco Krattiger ont fêté leur premier succès au niveau du World Tour. La paire helvétique a remporté le tournoi 3 étoiles d'Edmonton au Canada.

Le Saint-Gallois Nico Beeler et le Thurgovien Marco Krattiger ont affronté en finale, les têtes de série no 1, les Canadien Grant O'Gorman et Ben Saxton. Ils se sont imposés en trois sets 21-15 23-25 et 15-8.

Beeler/Krattiger se sont ainsi assuré une prime de victoire de 10'000 dollars et surtout des points important en vue d'une qualification pour les Jeux olympique 2020 de Tokyo. Il s'agissait du premier succès d'un duo suisse masculin dans la série mondiale depuis 2006 quand Patrick Heuscher et Stefan Kobel avaient gagné à Roseto degli Abruzzi. Pour Beeler/Krattiger, il s'agit même du premier podium sur le World Tour.

Après une blessure au pied de Krattiger l'automne dernier, la saison ne s'était pas déroulée comme ils l'envisageaient. Ils n'avaient pu prendre part aux Mondiaux à Hambourg en raison d'une insuffisance de points et à Gstaad, ils avaient dû se contenter d'une 25e place. Ensuite, la délivrance est tombée dans un tournoi, où, certes, les meilleurs mondiaux étaient absents, mais tout de même bien relevé.

Nico Beeler et Marco Krattiger, qui habitent la région de Berne, ont décroché quatre de leurs six victoires contre des duos mieux classés qu'eux. "Pour moi, cette médaille sur le World Tour est l'accomplissement d'un rêve d'enfant. Je ne l'enlèverai pas au cours des prochaines 24 heures", relevait Krattiger ébahi.

