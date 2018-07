Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 juillet 2018 16:55 07. juillet 2018 - 16:55

Belinda Bencic (WTA 56) poursuit son redressement à Wimbledon. La St-Galloise s'est qualifiée pour les 8es de finale en écartant l'Espagnole Carla Suarez Navarro (no 27), 6-1 7-6 (7/3).

La no 1 suisse a vécu une partie plus paisible que pour son tour précédent, lorsqu'elle avait dû sauver quatre balles de match avant d'évincer l'Américaine Alison Riske. Mais tout n'a pas été sans frayeur non plus samedi sur le court no 12.

La faute à Belinda Bencic qui, alors qu'elle menait 3-0 dans le second set, n'est pas parvenue à se mettre à l'abri. Cela a donné une fin de manche mouvementée, la St-Galloise devant même sauver une balle de set, à 5-4 sur le service de Carla Suarez Navarro. Un point sur lequel elle a été chanceuse, son retour frôlant la ligne.

Belinda Bencic, qui a fait l'essentiel du match, les points gagnants comme les fautes, a eu le mérite de toujours s'accrocher. Et elle a fini par être récompensée, s'imposant après 1h25 de jeu.

Voici donc Belinda Bencic en 8e de finale de Wimbledon, ce qui n'avait rien d'acquis avant le début du tournoi, sachant que la St-Galloise n'avait pas encore gagné deux matches de suite cette saison. Mais tout va beaucoup mieux aujourd'hui: elle semble enfin épargnée par les pépins physiques, et la confiance revient petit à petit. Et si elle n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau, qui lui avait permis de monter jusqu'au 7e rang mondial en février 2016, elle se trouve assurément sur la bonne voie.

Belinda Bencic jouera lundi le deuxième 8e de finale de sa carrière à Wimbledon, trois ans après avoir été éliminée par Victoria Azarenka à ce stade de la compétition. Cette année encore, sa tâche s'annonce compliquée: la logique voudrait en effet qu'elle affronte l'Allemande Angelique Kerber (no 11). Mais avant cela, il faudra que l'ancienne no 1 mondiale, finaliste à Wimbledon en 2016, écarte la Japonaise Naomi Osaka (no 18).

