Ce contenu a été publié le 9 juillet 2018 16:16 09. juillet 2018 - 16:16

Belinda Bencic (WTA 56) devra patienter avant de disputer son deuxième quart de finale de Grand Chelem. Elle s'est inclinée 6-3 7-6 (7/5) devant Angelique Kerber (no 11) au 4e tour de Wimbledon.

La St-Galloise de 21 ans, qui avait battu la gauchère allemande sans même perdre le moindre set dans leurs trois précédents affrontements, a pourtant eu toutes les cartes en main dans cette rencontre. Elle a ainsi signé le premier break de cette partie pour mener 3-1, avant de perdre cinq jeux d'affilée.

Belinda Bencic a, surtout, bénéficié de quatre balles d'égalisation à un set partout sur son engagement à 5-4. Incapable de porter l'estocade, elle a pu écarter une première balle de match dans le douzième jeu de cette deuxième manche, avant de revenir de 1/4 à 4/4 dans le tie-break. Mais Angelique Kerber a pu conclure sur sa deuxième balle de match, après 1h48' de jeu.

Ex-no 7 mondial et quart de finaliste de l'US Open (en 2014), Belinda Bencic fut trop vulnérable sur sa deuxième balle de service dans cette partie, ne gagnant que 30% des points lorsque sa première balle ne passait pas. Et ses 36 fautes directes auront pesé bien plus lourd dans la balance que ses 42 coups gagnants. Angelique Kerber n'a, elle commis que 19 erreurs non provoquées, pour 38 "winners".

Cette défaite ne saurait toutefois remettre en cause l'excellence de son parcours. Belinda Bencic figurait simplement pour la quatrième fois en 8e de finale d'un "Major", la première depuis l'Open d'Australie 2016. Elle n'avait par ailleurs plus gagné trois matches d'affilée sur le circuit principal depuis le mois de juin 2016 à Bois-le-Duc (demi-finale). La St-Galloise réintégrera d'ailleurs le top 50 de la hiérarchie grâce à son beau parcours londonien.

