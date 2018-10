Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 octobre 2018 13:21 01. octobre 2018 - 13:21

Belinda Bencic (WTA 41) n'a pas signé d'exploit au 1er tour du tournoi de Pékin. Elle s'est inclinée 6-2 6-3 en 1h22' devant le no 2 mondial Caroline Wozniacki.

C'est la quatrième fois consécutive que la St-Galloise échoue dès le 1er tour, après l'US Open, Tokyo et Wuhan la semaine dernière. Elle n'a plus gagné deux matches d'affilée sur le circuit principal depuis Wimbledon, où elle avait atteint les 8es de finale en juillet. Elle s'est certes hissée en quarts de finale à Washington puis à New Haven en août, mais en ne remportant qu'une seule rencontre à chaque fois.

Belinda Bencic n'a pourtant rien lâché face à Caroline Wozniacki, qui n'est quant à elle pas parvenue à décrocher deux succès consécutifs lors de ses six précédents tournois. Menée 6-2 3-1, la St-Galloise de 21 ans a ainsi recollé à 3-3 dans le deuxième set. Mais elle a concédé les trois jeux suivants pour subir sa troisième défaite en sept duels livrés face à la Danoise, lauréate du dernier Open d'Australie.

Neuer Inhalt Horizontal Line