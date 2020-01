L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) prend des mesures préventives contre le coronavirus. L'obligation de déclaration est renforcée pour les médecins et les laboratoires. L'OFSP est également en contact avec les voyagistes.

Dès la semaine prochaine, les médecins et les laboratoires devront signaler les cas d'infection suspectée au coronavirus aux cantons et à Berne dans les deux heures, a indiqué le porte-parole de l'OFSP, Jonas Montani, à Keystone-ATS revenant sur une information du SonntagsBlick.

L'OFSP est également en contact avec des voyagistes qui organisent des voyages en Suisse de groupes venant d'Asie. Patrick Mathys, chef de la section Prévention des crises de l'OFSP, estime actuellement que le risque d'infection en Suisse est faible. Dans le pire des cas, cependant, cela pourrait changer rapidement, a-t-il déclaré au SonntagsBlick.

Aucune mesure à l'entrée en Suisse

Il n'y a actuellement aucune mesure à l'entrée en Suisse. Mais ailleurs dans le monde, de nombreux aéroports ont introduit des mesures de contrôle pour les passagers en provenance de la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l'épidémie. Il s'agit par exemple des aéroports de Singapour, Hong Kong, Thaïlande, Taïwan et d'autres villes d'Asie, ainsi que Los Angeles, San Francisco et New York aux États-Unis.

En Europe, les aéroports Fiumicino à Rome et Heathrow à Londres ont également introduit de telles mesures. Les voyageurs qui se rendent en Chine peuvent aller consulter les recommandations de l'OFSP sur son site.

Plusieurs cas suspects ont été signalés en Suisse, mais aucun n'a pour l'instant été confirmé. Les échantillons doivent être examinés par un test spécifique au centre national de référence pour les infections virales émergentes des Hôpitaux universitaires de Genève.

Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale en Chine est monté à 56 morts. Près de 2000 personnes sont contaminées, ont indiqué dimanche les autorités.

Le nouveau coronavirus est apparu sur un marché animalier de la ville de Wuhan au mois de décembre. Outre Wuhan, pratiquement toute la province du Hubei est coupée du monde, portant le nombre total des habitants confinés à plus de 56 millions, soit presque la population de l'Afrique du Sud.

