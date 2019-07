"Un match difficile à analyser." Raphaël Nuzzolo était perplexe au terme du nul 2-2 de Neuchâtel Xamax à Thoune, après avoir pourtant mené 2-0.

Deux sentiments prédominent côté neuchâtelois après cette rencontre terminée à neuf contre onze. "Il s'est passé des choses bizarres", a hésité le double buteur xamaxien. Référence au penalty concédé par Igor Djuric (qui a permis à Dejan Sorgic de revenir à 2-1) et aux deux expulsions de Taulant Seferi et Pietro di Nardi, lesquelles ont entraîné l'égalisation thounoise. "Je ne commente pas ces décisions, car je ne peux pas les influencer", botte en touche Joël Magnin.

Magnin s'est adapté

Pour son premier match à la tête d'une équipe de Super League, le technicien voit le verre "à moitié plein. On est aujourd'hui parvenus à gêner Thoune de la manière dont on le souhaitait, détaille-t-il. On voulait avoir cette solidité, même si on n'a pas toujours très bien géré les contres."

"Jusqu'au 2-0, on a exactement fait ce qu'on voulait faire d'eux", abonde Nuzzolo. L'attaquant biennois a reconnu le Xamax du printemps dernier, celui auquel s'est résolu Magnin. "Quand je suis arrivé, je voulais faire quelque chose d'autre: avoir un bloc plus haut, avec du pressing. Mais après les matchs amicaux, j'ai admis qu'il fallait changer. Je me suis adapté aux joueurs, au système qu'ils préfèrent."

C'est peut-être avec celui-ci que Neuchâtel pourra accrocher le maintien. A condition de ne jamais fuir les efforts ni la solidarité.

