Le HC Bienne poursuit sa marche en avant en National League. Les Seelandais se sont imposés 7-3 sur la glace de Davos et possèdent toujours quatre points d'avance sur Berne, vainqueur 2-0 de Lausanne.

Bienne a fait la différence en fin de première période sur les hauteurs grisonnes. Le temps que le Finlandais Salmelä et le jeune défenseur Dominik Egli, souvent surnuméraire, ne fassent passer le score de 1-1 à 3-1 en 39''. Le but de la sécurité est venu d'un autre défenseur, Mauro Dufner, qui a trompé un Anders Lindbäck peu à son avantage contre les Biennois. Les Seelandais ne comptent toujours qu'une défaite, concédée contre Fribourg Gottéron.

Des Fribourgeois qui sont allés fêter un succès précieux (2-0) sur la patinoire des Langnau Tigers. Un match qui est longtemps resté cantonné à un 0-0 par la grâce de gardiens en verve, Punnenovs côté emmentalois et Ludovic Waeber, pour sa première apparition de la saison. Langnau et Gottéron ont chacun gâché un penalty lors de la première période. Mais Kilian Mottet s'est parfaitement rattrapé à la 57e minute d'un tir puissant qui est passé au-dessus de l'épaule de Punnenovs. Les Fribourgeois n'avaient pas laissé passer leur chance d'évoluer en supériorité numérique. Julien Sprunger a doublé la mise dans la cage vide à 12'' du terme de la partie.

Genève-Servette est bien une équipe à deux visages. Friables à l'extérieur, les Genevois jouent les terreurs sur leur glace. Après Fribourg Gottéron, Zurich Lions et Berne, c'est au tour de Lugano d'avoir laissé la totalité des points à leur hôte aux Vernets. Les hommes de Chris McSorley se sont placés dans une situation idéale avec l'ouverture du score après 67'' de jeu seulement. Noah Rod s'est échappé entre deux joueurs luganais pour placer le palet entre les jambières du portier Stefan Müller, aligné à la place de Merzlikins. A la 8e, Almond portait un coup au moral des Tessinois en récupérant avec un peu de chance un puck dévié par un défenseur de Lugano. Le Canado-Suisse ne laissait aucune chance à Müller. Les Luganais ont bien essayé d'inverser le cours du match mais ils ont buté sur le système défensif des Genevois. De surcroît, le portier Gauthier Descloux a brillé pour fêter le premier blanchissage de sa carrière à ce niveau.

Lausanne n'a toujours pas trouvé la bonne carburation. Les Vaudois ont concédé à Berne (2-0) leur quatrième défaite au cours des cinq derniers matches. Bien sûr, l'absence du Canadien Justin Jeffrey est des plus préjudiciables mais la mayonnaise tarde à prendre sous la conduite de Ville Peltonen, qui n'a rien pu faire contre son maître Kari Jalonen. Les joueurs de la capitale ont ouvert le score sur un drôle de but. Le tir du défenseur Yanik Burren a été dévié par une canne lausannoise et a complètement surpris le portier Boltshauser, préféré à Zurkirchen. Puis Arcobello a scellé le score juste avant la sirène du premier tiers. Battus deux fois de suite, les Bernois ont redressé la situation avec deux succès contre Ambri-Piotta et Lausanne.

Zoug poursuit par ailleurs son redressement. Après avoir largement battu Genève-Servette, les Zougois ont traversé le Hirzel pour aller cueillir un ample succès (4-1) face au néo-promu Rapperswil-Jona. Les Lakers ont durci le jeu à l'image de la vilaine charge de Schweri sur Suri, mais cela n'a pas suffi.

