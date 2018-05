Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 mai 2018 18:00 12. mai 2018 - 18:00

Il n'y a pas eu de miracle pour le SV Hambourg. Après 55 saisons dans l'élite depuis la création de la Bundesliga, le club du nord de l'Allemagne a été relégué en 2e division.

Wolfsburg s'est assuré de la 16e place, synonyme de barrage, en battant l'autre relégué Cologne 4-1.

A Hambourg, le match a été interrompu durant de longues minutes avant la fin du temps additionnel, alors que le HSV menait 2-1 contre Mönchengladbach, en raison de lancers de fumigènes sur la pelouse par des fans en colère. Ceci a entraîné l'entrée sur le terrain des forces de l'ordre. Le match a pu se conclure ensuite.

Hoffenheim et Borussia Dortmund ont obtenu les deux dernières places qualificatives pour la Ligue des champions. Les deux équipes étaient aux prises, et Hoffenheim a gagné 3-1. Bayer Leverkusen et RB Leipzig joueront l'Europa League. Leverkusen a le même nombre de points qu'Hoffenheim et Dortmund, mais une moins bonne différence de buts.

Le Bayern Munich, couronné champion depuis longtemps, avait sans doute la tête ailleurs. Les Bavarois ont subi une étonnante défaite chez eux contre le VfB Stuttgart (1-4).

