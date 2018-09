Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

21 septembre 2018

Pro Senectute et Alzheimer Suisse lancent une campagne originale pour sensibiliser les Suisses aux multiples formes que prend la démence.

La Suisse est invitée dès vendredi à tricoter des porte-gobelets, qui seront distribués avec les cafés à l'emporter dans les boulangerie dès janvier. But de l'opération: sensibiliser la population aux 150 formes que peut prendre Alzheimer.

Difficile d'informer sur Alzheimer. Cette maladie, entourée de mystère, fait peur, expliquent Pro Senectute et Alzheimer Suisse.

Avec cette action #perso - Tricotons contre l'oubli, à laquelle les boulangers et confiseurs suisses participent, le but est de descendre dans la rue pour toucher les personnes qui prennent un café à l'emporter sur le chemin du travail, a précisé à Keystone-ATS Judith Bucher, responsable médias chez Pro Senectute Suisse. "Et tricoter est à nouveau tendance", poursuit-elle.

Café à l'emporter

Elles recevront une carte informative avec leur café, entouré d'un porte-gobelet tricoté. Des informations seront aussi disponibles dans des boîtes, installées chez les boulangers. Libres à elles d'aller ensuite chercher des infos sur le site www.memo-box.ch par exemple.

La Suisse compte près de 148'000 personnes atteintes de démence, une tendance en augmentation. Nombreux sont ceux qui ne savent pas vraiment comment la démence se manifeste, ni comment ils doivent se comporter avec les personnes concernées dans la vie de tous les jours. La campagne #perso essaie justement de répondre à ces questions.

www.memo-info.ch

