Cebu Pacific Air a passé une commande de 16 Airbus A330neo pour un montant de 4,8 milliards de dollars (presque autant en francs). La compagnie aérienne philippine veut augmenter ses capacités grâce à des appareils plus grands et plus économes en carburant.

Cebu Pacific Air, généralement appelée Cebu Pacific, a indiqué que ces nouveaux appareils, qui devraient être livrés entre 2021 et 2024, ont notamment pour objectif de réduire les coûts par place et de maximiser les créneaux horaires dont elle dispose déjà.

La compagnie low-cost entend utiliser ces nouveaux avions sur ses lignes intérieures mais aussi pour ses vols long-courriers à destination de l'Australie et du Moyen-Orient où travaillent des millions de Philippins.

A terme, ils sont destinés à remplacer les A330ceos que possède actuellement la compagnie philippine. "Le A330neo fait partie intégrante du programme de modernisation de notre flotte", a déclaré Lance Gokongwei, président et directeur général de Cebu Pacific Air, cité dans un communiqué .

"Avec cet achat nous avons pour objectif de réduire nos émissions (CO2) et de développer une activité plus durable", a-t-il ajouté. Le transporteur philippin dispose d'une flotte de 74 avions, dont un large pourcentage d'Airbus. Cette année, huit nouveaux appareils lui ont été livrés, dont une majorité d'Airbus.

La compagnie aérienne dessert 37 lignes intérieures et 26 destinations internationales. Elle affirme avoir "l'une des flottes les plus récentes du monde", avec une moyenne d'âge par appareil de cinq ans.

Cette commande intervient alors que la compagnie aérienne à bas coûts a transporté plus de 20 millions de passagers en 2018, soit une hausse de 3% par rapport à l'année précédente.

