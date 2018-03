Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 février 2018 21:58 26. février 2018 - 21:58

Neuchâtel Xamax FCS a assuré l'essentiel en conclusion de la 22e journée de Challenge League. Le leader s'est imposé 3-0 à Chiasso dans la neige et le froid, mais le score est un peu flatteur.

Les visiteurs ont ouvert le score à la 57e sur un exploit personnel de Tréand. Le Français marquait d'un subtil tir croisé pour inscrire son neuvième but de l'exercice. Sur un contre initié par Ramizi, Nuzzolo doublait l'avantage des Neuchâtelois (68e), fêtant son 17e but de la saison mais son premier en 2018. Doudin a ajouté un troisième but dans les arrêts de jeu.

Avant ces deux réussites, et surtout lors de la première demi-heure, Xamax n'avait rien montré ou presque, subissant même la domination des Tessinois. Mais ces derniers n'ont que rarement su créer le danger. Les rouge et noir ont pour leur part haussé leur niveau de jeu après la pause, ce qui leur a logiquement permis de repartir avec les trois points.

Ce succès permet aux hommes de Michel Decastel - qui n'ont plus perdu depuis le 29 septembre - de prendre 11 points d'avance sur Servette. Les Genevois comptent un match de moins, qu'ils joueront mercredi à Wohlen.

Neuer Inhalt Horizontal Line