25 avril 2012 16:30

Hockey sur glace - Julien Vauclair ne disputera pas le championnat du monde 2012.

Le défenseur jurassien de Lugano ressent toujours les symptômes de la commotion cérébrale dont il avait été victime lors du premier des deux matches amicaux disputés face à la Finlande, le 4 avril.

Au repos pendant quelques jours, Julien Vauclair avait repris l'entraînement mardi. Les douleurs qu'il a ressenties l'ont finalement contraint à quitter le camp d'entraînement de l'équipe de Suisse, qui affrontera le Canada à deux reprises (dimanche à Fribourg et mardi à Kloten) avant de s'envoler pour la Finlande.

Le coach de l'équipe de Suisse Sean Simpson n'a donc plus que 27 joueurs à sa disposition dans cette ultime phase de préparation. Deux joueurs, un défenseur et un attaquant, seront écartés après le match prévu à Kloten.

