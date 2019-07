Le conseil d'administration de Logitech s'apprête à être considérablement remanié en septembre. Son président Guerrino De Luca ne sera pas candidat à sa réélection et Wendy Becker est pressentie pour le remplacer lors de la prochaine assemblée générale.

Par ailleurs, deux nouveaux administrateurs devraient faire leur entrée dans l'organe de surveillance.

Sous réserve d'approbation des actionnaires, M. De Luca devrait cependant rester membre exécutif du conseil d'administration. "Maintenant que Bracken Darrell a occupé la fonction de directeur général pendant plus de cinq ans, M. Guerrino (...) a estimé que c'était le bon moment pour un changement", indique le fabriquant de périphériques informatiques vaudois dans un communiqué diffusé dans la nuit de mardi à mercredi.

Le conseil d'administration proposera pour lui succéder Wendy Becker, administratrice non-exécutive depuis septembre 2017, actuellement à la tête du comité de rémunération et membre de celui de nomination.

Suite au départ annoncé de Dimitri Panayotopoulos et à la non-candidature de Lung Yeh pour un nouveau mandat, les actionnaires se verront également proposer l'élection de deux nouveaux membres à l'organe de surveillance. Il s'agit de Guy Gecht, ex-patron du groupe Electronics for Imaging (EFI), et Michael Polk, ancien président et directeur général de Newell Brands.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis