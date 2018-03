Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

18 février 2018

Un homme de 47 ans est tombé samedi soir à Schwyz dans un ravin enneigé et a terminé sa course 15 mètres plus bas dans une rivière. Il est décédé sur les lieux de l'accident.

L'accident s'est produit sur un parking du funiculaire de Stoos (funiculaire le plus raide du monde). L'homme était schwyzois. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances exactes de l'accident, a indiqué dimanche la police cantonale.

Un Care Team du canton a pris en charge les personnes qui accompagnaient la victime.

