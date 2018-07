Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La musique s'emparera de la plaine de Tourbillon du 11 au 15 juillet. Le festival Sion sous les étoiles 2018 accueillera une palette d'artistes, surtout français, et fêtera ses cinq ans d'existence.

Une vingtaine de concerts sont au programme de cette cinquième édition qui s'étale sur cinq jours au lieu de quatre pour la deuxième année consécutive. Les organisateurs souhaitent séduire un public bigarré pour un rendez-vous qui se veut "familial".

L'affiche 2018 réunit quelques pointures internationales, dont le DJ néerlandais Martin Garrix. Le musicien a percé mondialement en 2013, avec son titre Animals, mais c'est en 2016 qu'il "s'est affirmé comme étant bien plus qu'une célébrité de la dance music", estime le festival valaisan.

Le britannique Liam Gallagher, rock star et ex-membre du groupe Oasis, revient avec un album solo. Ses compatriotes Placebo et son rock alternatif ainsi que Simple Minds et son nouvel album "Walk between worlds" fouleront également la scène sédunoise.

Un artiste suisse

Sion sous les étoiles 2018 donne la part belle aux artistes français. Les fans de Julien Clerc, qui célèbre cinquante ans de succès ininterrompus, de Calogero ou de Amir, lauréat du télé-crochet The Voice 2014, peuvent se réjouir.

Le rap français ne sera pas en reste avec Niska, Kalash et Dadju. Et surtout l'un des piliers du genre: le groupe marseillais IAM.

Les jeunes Françaises de Hyphen Hyphen ainsi que Marina Kaye s'arrêteront aussi à Sion, de même que le quatuor BB Brunes. Seul artiste suisse au programme, l'auteur, compositeur et interprète Fraissinet fera vibrer sa voix et son piano, avec fougue, tendresse et brio.

