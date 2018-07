Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 juillet 2018 09:39 02. juillet 2018 - 09:39

Aucun changement majeur n'est à relever dans les classements mondiaux publiés lundi, jour d'ouverture de Wimbledon.

Désormais loin derrière Rafael Nadal (8770 points) et Roger Federer (8720), les deux premiers, Novak Djokovic, ancien no 1 mondial, a reculé de quatre places et se retrouve au 21e rang. Stan Wawrinka est 224e à l'ATP, derrière Henri Laaksonen (142e).

Même immobilisme chez les dames, dans un classement emmené par Simona Halep, laquelle compte quelque 900 points d'avance sur Caroline Wozniacki.

La meilleure Suissesse est Belinda Bencic, 56e (5 places gagnées). Luttant toujours contre ses ennuis physiques, Timea Bacsinszky est 314e.

Neuer Inhalt Horizontal Line