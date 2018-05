Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Nino Schurter est toujours le meilleur. Une semaine après sa victoire à Albstadt, le champion olympique a remporté l'épreuve de Nove Mesto en battant au sprint le Néo-Zélandais Anton Cooper.

Il s'agit du deuxième succès en trois courses de Coupe du monde cette saison pour le Grison de 32 ans qui s'empare du commandement au général. Le podium est complété par le Français Maxime Marotte.

Mais si à Albstadt Schurter avait pu contrôler la course, il a cette fois dû composer avec un Anton Cooper extrêmement pugnace. Tellement que tout s'est joué dans les derniers mètres de course et que le sextuple champion du monde ne doit sa 28e victoire qu'à un bon lancer de vélo sur la ligne à la manière d'une course en ligne. Il s'agit sans conteste d'une des arrivées les plus indécises de l'histoire du VTT.

Avec 28 succès, Schurter n'est plus qu'à cinq victoires du record de Julien Absalon en tant que coureur ayant remporté le plus de courses de Coupe du monde.

L'épreuve fut émaillée de plusieurs soucis. Mathias Flückiger, le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Néo-Zélandais Samuel Gaze ont tous été victimes soit d'ennuis mécaniques, soit de chutes. Pour rappel, Gaze fut le premier à battre Schurter depuis septembre 2016. C'était il y a deux mois en Afrique du sud.

Autre bonne surprise côté suisse, la quatrième place de Lars Forster. Il s'agit du meilleur résultat en Coupe du monde pour le polymécanicien de 24 ans appartenant au team BMC.

