Ce contenu a été publié le 10 février 2018 14:31 10. février 2018 - 14:31

La Suisse peut toujours espérer se hisser en demi-finales du premier tournoi olympique de curling mixte.

Jenny Perret et Martin Rios se sont imposés 6-4 face à la Corée du Sud lors du 6e et avant-dernier tour. La Seelandaise et le Glaronais, qui avaient manqué leur affaire plus tôt dans la journée face aux favoris canadiens (défaite 7-2), comptent quatre victoires pour deux défaites.

La Suisse se mesurera dimanche aux Athlètes olympiques de Russie, qui affichent le même bilan. Ces deux formations partagent la 2e place du Round Robin avec la Norvège, derrière le Canada (5-1) qui est déjà qualifié pour les demi-finales. La Chine pointe au 5e rang, avec trois succès à son actif, et peut donc encore y croire.

Le duo helvétique a parfaitement maîtrisé son sujet face à la Corée du Sud, qui a perdu tout espoir de se hisser dans le dernier carré avec cette quatrième défaite. Deux points inscrits dans le premier end et une pierre "volée" dans le deuxième end permettaient à la Suisse de prendre d'entrée le large. La messe était dite lorsque la paire Perret/Rios "volait" une nouvelle pierre dans le cinquième end pour mener 5-1.

