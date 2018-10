Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 octobre 2018 22:53 23. octobre 2018 - 22:53

La Juventus s'est affirmée comme véritable leader du Groupe H de Ligue des Champions. Les Turinois ont battu Manchester United 1-0 lors de la 3e journée.

Dans cette poule qu'on disait extrêmement relevée avec Valence et Young Boys, il y a la Juve et les autres. Les Bianconeri ont réalisé une superbe prestation en allant s'imposer à Old Trafford, grâce à un but de Paulo Dybala à la 17e minute.

Ce succès ne doit rien au hasard, tant l'équipe de Massimiliano Allegri a semblé maîtriser la partie. Si bien que le score est presque flatteur pour celle-ci, même si Pogba a touché le poteau (75e).

Avec trois victoires en trois matchs, la Juventus a déjà creusé l'écart sur ses concurrents. Avec cinq points d'avance sur ManU et sept sur Valence, la qualification est quasi acquise. En revanche, avec un Manchester qui stagne, l'espoir reste vif tant pour les Espagnols que pour... YB, qui n'accuse "que" trois points de retard à mi-parcours.

