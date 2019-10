Les fans ont déposé des fleurs et de petits objets devant le cercueil de Karel Gott, placé sous une grande photo du chanteur.

Des milliers d'admirateurs du chanteur pop tchèque Karel Gott ont formé vendredi une longue file d'attente devant un palais de Prague, en écoutant les enregistrements de ses chansons, pour pouvoir s'incliner devant son cercueil.

Très populaire aussi à l'étranger et notamment en Allemagne, où il était surnommé le "Sinatra de l'Est", Karel Gott est décédé le 1er octobre des suites d'une longue maladie, à l'âge de 80 ans. Une cérémonie avec des honneurs pour les funérailles nationales est prévue samedi à la cathédrale Saint-Guy de Prague.

"J'ai toujours craint ce jour et quand j'ai entendu la nouvelle de sa mort, mon monde s'est désintégré", a dit à l'AFP Pavel Sychra, un ajusteur venu de la ville de Vyskov (est).

Les premiers fans ont commencé à se rassembler dès jeudi soir devant le palais Zofin, qui abrite un centre culturel et un lieu de concerts dans l'île Slovansky sur la rivière Vltava, et y ont passé la nuit. Ils ont déposé des fleurs et de petits objets devant le cercueil, placé sous une grande photo du chanteur.

"C'était un homme bon. Quand j'ai écouté ses concerts et ses chansons, je me suis rendue compte à quel point il était passionné, à quel point il chantait tout simplement du fond de son coeur", a déclaré Berta Prasilova, une psychologue arrivée de Mlada Boleslav (centre).

Les autorités municipales ont réduit les transports en commun et renforcé le dispositif policier dans le quartier, mais ces mesures n'étaient pas nécessaires. La foule est restée calme et recueillie. Des cérémonies de moindre ampleur ont été organisées dans d'autres villes tchèques.

Près de 300 albums

Karel Gott avait été traité cette année pour une forme aiguë de leucémie. Il y a quelques années il avait vaincu un cancer.

Le "Divin Karel" a enregistré près de 300 disques et CD, dont il a vendu des millions d'exemplaires dans une vingtaine de pays. Il a notamment interprété en 1975 la chanson de la série télévisée "Maya l'Abeille". Il a chanté aussi "Pretty Woman" de Roy Orbison et "Forever Young" du groupe Alphaville, mais la plupart de ses chansons originales ont été écrites par des compositeurs tchèques.

