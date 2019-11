Novak Djokovic (no 2) a fait forte impression pour son entrée en lice dans le Masters ATP de Londres. Favori du tournoi, le Serbe a écrasé le "rookie" Matteo Berrettini (no 8) 6-2 6-1.

Vainqueur du Masters 1000 de Paris-Bercy une semaine plus tôt, Novak Djokovic n'a mis que 63' pour cueillir sa 54e victoire de l'année. Matteo Berrettini a résisté jusqu'à 2-2 dans le set initial. Mais l'Italien, qui a très vite "surjoué", a alors concédé huit jeux d'affilée pour se retrouver mené 6-2 4-0.

C'est la 11e fois consécutive que Novak Djokovic parvient à remporter son premier match dans le grand rendez-vous de fin de saison. Il n'a d'ailleurs échoué qu'une seule fois en ouverture du Round Robin, lors de sa première participation en 2007. Il avait alors perdu ses trois matches de poule.

Depuis, Novak Djokovic a parfaitement rectifié le tir dans ces "ATP Finals". Sacré une première fois en 2008 à Shanghai, il a atteint la finale lors de ses six dernières apparitions à l'O2 Arena, conquérant quatre titres d'affilée (2012-2015) avant de s'incliner en finale en 2016 et en 2018. Le Serbe vise donc un sixième titre de Maître, qui lui permettrait d'égaler un certain Roger Federer.

Neuer Inhalt Horizontal Line