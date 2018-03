Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 mars 2018 11:33 05. mars 2018 - 11:33

De nouvelles accusations ébranlent l'équipe Sky et son ancien leader, Sir Bradley Wiggins. En 2012, le coureur aurait utilisé de puissants corticoïdes.

Cela l'aurait aidé lors de sa victoire dans le Tour de France, mais aussi pour son titre olympique du contre-la-montre à Londres.

Ces révélations figurent dans un rapport rédigé par une commission du Parlement britannique. "Le triamcinolone a été utilisé pour préparer Bradley Wiggins, et peut-être d'autres coureurs le soutenant. Le but n'était pas de traiter un besoin médical, mais d'améliorer son rapport poids-puissance avant la course", peut-on lire.

L'équipe Sky a nié les faits. "Le rapport indique que les médicaments ont été utilisés par l'équipe pour améliorer la performance. Nous réfutons fortement cela", a affirmé Sky dans un communiqué.

Neuer Inhalt Horizontal Line