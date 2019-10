La voiture repérée dans le Rhône à Leytron (VS) est bien celle qui avait été emportée par les intempéries à Chamoson (VS) le 11 août. Les corps des deux personnes qui s'y trouvaient n'ont en revanche pas été découverts.

La police valaisanne a confirmé lundi soir qu'il s'agit bien du véhicule recherché depuis deux mois après le drame de Chamoson. Il a été extrait de l'eau et examiné. Aucun corps ne se trouvait dans l'habitacle.

Un Genevois de 37 ans domicilié en Valais et une fillette française de six ans avaient été emportés avec une voiture le 11 août lorsque la rivière de la Losentse était sortie de son lit. Des pièces de leur véhicule avaient été retrouvées, de même que quelques objets personnels, mais pas la structure principale de la voiture.

La police cantonale poursuit les recherches des deux malheureux, a-t-elle précisé lundi. Dimanche, profitant de la météo favorable ainsi que du niveau bas du Rhône, les unités spéciales de la police cantonale ont effectué des recherches en "Hydrospeed" sur le Rhône entre Chamoson et Leytron.

Vers 14h30, les gendarmes ont repéré l'épave d'une voiture à la hauteur de Leytron, dans le Rhône, en rive gauche. Le secteur a été bouclé afin de procéder à l'évacuation du véhicule ainsi qu'aux investigations nécessaires.

