La ville de Fribourg a accueilli la remise des prix de la 17e édition du concours environnement et jeunesse, qui se tient à l'échelle de la Suisse romande (archives).

La jeunesse romande a investi la ville de Fribourg mardi l'espace de quelques heures. Plus de 400 élèves, âgés entre cinq et seize ans, sont venus recevoir leurs prix dans le cadre de la 17e édition du concours environnement et jeunesse.

Les jeunes ont d'abord participé à 30 ateliers culturels et scientifiques organisés en divers endroits de la ville, a indiqué l'Etat de Fribourg. Ensuite, ils se sont déplacés à l'Université pour assister à la traditionnelle cérémonie de remise des prix servant à récompenser les projets primés par le jury.

En tout, pas moins de 24 réalisations ont été récompensées sur le thème de la consommation durable: cinq pour le cycle 1 (5 à 8 ans), onze pour le cycle 2 (9 à 12 ans) et huit pour le cycle 3 (13 à 16 ans). Le jury, composé d'experts venus des sept cantons participants, a attribué par ailleurs quatre coups de coeur.

Ces derniers sont allés à des élèves de Charmey (FR), de Satigny (GE), de Colombier (NE) et de Genolier (VD) et environs. Enthousiastes, les membres du jury ont relevé l'excellente qualité de l'édition 2019 du concours intitulé "je consomme, tu consommes, il consomme", une thématique bien dans l'air du temps.

Quatre domaines

Organisé par les départements de l'instruction publique des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, le concours a séduit près de 900 élèves et 66 classes de Suisse romande, avec un fort engagement fribourgeois de 35 classes. Il est placé sous l'égide de la Fondation environnement et jeunesse.

Dès l'automne 2018 déjà, et avec l'aide de leurs enseignants, les élèves ont planché et imaginé des actions concrètes en lien avec la consommation durable, soit individuellement, soit en groupe. Quatre domaines étaient suggérés aux élèves.

Il s'agissait de l'alimentation, avec la problématique des emballages ou des produits locaux, de la mobilité sous toutes ses formes, des loisirs, y compris la publicité, les gadgets ou l'attachement au smartphone, et de l'habitat, en particulier l'efficacité énergétique.

Après un tournus de 14 ans, avec une édition tous les deux ans, c'était au tour de Fribourg d'accueillir la cérémonie de remise des prix. L'édition 2021 déroulera ses fastes dans le canton de Vaud.

